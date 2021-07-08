Samsun'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 kadın, polisteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgusu devam eden 1'i erkek hemşire 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.