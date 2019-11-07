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Samsun'da FETÖ'den 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da önce gün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı.


Gözaltında bulunan 5 şahsın sorgusu devam ederken 3 zanlı da Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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