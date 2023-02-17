İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 9 ay cezası bulunan eski öğretmen tutuklandı

Samsun’da FETÖ soruşturması çerçevesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen tutuklandı.

Samsun'da FETÖ soruşturması çerçevesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Turgut Aslan operasyonları çerçevesinde, FETÖ/PDY'den hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüte müzahir kurumlarda öğretmenlik yaptığı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen Ü.G. adlı kadını yapılan çalışmalar neticesinde yakaladı. Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Ü.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Ü.G. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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