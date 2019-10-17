Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, İstanbul ve Kayseri'de dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgüt kurumlarında çalışmış olanların da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1'er ABD doları ele geçirilirken, dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullananların da olduğu ileri sürüldü.

KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün Samsun Adliyesine sevk edilip nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 7 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi, yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.