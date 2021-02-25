Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan askere adli kontrol

Samsun FETÖ'den gözaltına alınan bir asker, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve soruşturma kapsamında açığa alınan asker Y.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.