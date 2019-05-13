Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon illerinde bu sabah 1 subay, 1 doktor, 7 astsubay, 12'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 1'i eski PTT müdürü olmak üzere 22 kişiyi yakalamaya yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da gözaltına alınanların arasında bulunan örgütün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü C.K. de bulunduğu öğrenildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 12 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 12 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan C.K. ile birlikte 7 kişinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.