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Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanmasında 6 zanlı adliyede

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ’nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs daha adliyeye sevk edildi.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon illerinde bu sabah 1 subay, 1 doktor, 7 astsubay, 12'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 1'i eski PTT müdürü olmak üzere 22 kişiyi yakalamaya yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili 19 zanlı gözaltına alındı. Samsun'da gözaltına alınanların arasında bulunan örgütün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü C.K.'nin de bulunduğu öğrenildi.


TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 12 kişi, 2 gün önce sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 6 şahıs da Samsun Adliyesine sevk edildi.


Eski PTT Müdürü C.K.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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