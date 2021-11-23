Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasında 3 kişiye adli kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 1 mahrem imam ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 4 şüpheliye yönelik olarak dün sabah İlkadim, Canik ve Terme ilçelerinde 4 şüphelinin yakalanması yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

TEM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1'i mahrem sorumlu, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kapatılan eski askeri okul öğrencisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 1 mahrem askeri sorumlusunun ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.