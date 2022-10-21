Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasından 3 şüpheli adliyede

Samsun merkezli FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün yeni yapılanmasıyla ilgili Samsun ve Ankara'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun, Ankara, Amasya, Trabzon ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması dahilinde örgütün yeni yapılanmasına yönelik yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda haklarında yada ailelerinde FETÖ çerçevesinde daha önceden işlem yapılmış olan şahıslara TC numaraları ile kartsız işlem yaparak finans sağladığı tespit edilen ve irtibatlı oldukları şahıslara yönelik salı sabahı Samsun il merkezinde 8, Ankara'da 1 olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü tarafından 4 ayrı ilin talimatıyla gözaltına alınan 3 kişi ilgili illere gönderilirken, 1 kişi ise dün Samsun Adliyesine sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Samsun ve Ankara'da gözaltına alınan 2 kişi polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.