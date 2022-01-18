Samsun'da fırtına ağaçları devirdi

Samsun'da etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Samsun'da saat 14.00 sıralarında aniden etkili olmayan rüzgarın hızı saatte 60 km hıza kadar yükseldi. Fırtına nedeniyle birçok ağaç ve yabancı cisim savrularak tehlike oluşturdu. İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde yer alan Uzgur-Kuşçulu yoluna, rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Vatandaşlar, yolun trafiğe kapanmasının ardından yetkilere durumu bildirdi ve yolun açılmasını bekledi. Öte yandan fırtına dolayısıyla bazı bölgelerde de yıkılan ağaçlar elektrik tellerine zarar verdi.

Meteorolojiden fırtına konusunda yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bölge genelinde güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey batı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar esmesi bekleniyor.”