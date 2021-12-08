İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

Havza ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı çatılar uçtu, binalarda maddi zarar oluştu.


Havza ilçesinde sabah saatlerinde 73,4 km/saat hızında esen rüzgar, binaların çatılarına zarar verdi. Sondaj Mahallesi Köy Hizmetleri Sokak'ta lodos fırtınası dolayısıyla 4 katlı binanın çatısı komşu evlerin çatılarıyla bahçelerine uçtu. Binaların çatıları büyük zarar gördü.


19 Mayıs Mahallesi Kooperatif Evlerinde ve Boyalıca Mahallesi'nde de fırtınadan dolayı sadece kiremit uçması yaşandı.


Olaylarda herhangi yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

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