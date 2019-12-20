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Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı

Samsun’da fuhuş için yer temininde bulunup fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da fuhuş için yer temininde bulunup fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesinde fuhuş için yer temin edip fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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