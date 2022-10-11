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Samsun'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Samsun’da gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce ‘fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkân sağlamak (TCK 227)' suçundan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların ikametlerinde yapılan kontrollerde 14 adet cep telefonu, 1 adet 60 cm uzunluğunda Hint kenevir kökü, jelatine sarılı 0.57 gram esrar maddesi, cam kavanozun içinde 24.88 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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