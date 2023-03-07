İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da gasp suçundan bir kişi tutuklandı

Samsun’da bir kişinin cep telefonu ve eşyalarını gasp ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin cep telefonu ve eşyalarını gasp ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. darp edilerek cep telefonu ve eşyalarının gasp edildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili N.K.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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