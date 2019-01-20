Samsun'da gasp tuzağına 4 gözaltı

Samsun'da bir kişiyi gasp edip tuzak kurarak senet imzalatan 4 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. adlı bir kişi polise giderek kendisinin H.K. adlı kadınla cinsel ilişki kurmak için A.S. ve G.D. adlı kadın tarafından kandırılarak gasp edilip zorla senet imzalattıkları ve nüfus cüzdanına da el koyduklarını söyleyip şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.K. ve G.D. adlı kadınlar ile A.S. ve M.Ç adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı. G.D. adlı kadının evinde yapılan aramada S.Y.'ye zorla imzalattıkları 1 adet boş senet, S.Y.'ye ait 1 adet nüfus cüzdanı ile define aramak için bulundurulduğu ileri sürülen çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.