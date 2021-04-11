Samsun'da gece bekçisi işyerinde ölü bulundu

Samsun'da gece bekçisi olarak görev yapan bir kişi çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan inşaat malzemesi satan bir işyerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi Hüseyin Yaman (55) çalıştığı işyerinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Yaman'ın ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.