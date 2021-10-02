İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da genç kadının ölümü şüpheli bulundu

Samsun’da evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.

Samsun'da evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.


Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden rahatsızlanarak 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk annesi Duygu B.A.(31) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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