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Samsun'da gök gürültülü şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da "kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı” hava tahmini uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da "kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı” hava tahmini uyarısı yapıldı.


Karadeniz'in batısında etkili olması beklenen gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağışın Samsun'da da olması bekleniyor. Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda bugünden itibaren sıcaklıkların 4-8 derece düşeceği ve gök gürültülü şiddetli sağanak yağışın Perşembe gününe kadar süreceği belirtildi.


Yapılan son değerlendirmelerde Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü raporlarına göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Rüzgarın kuzeybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette; kıyı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir” denildi.


Özellikle Sinop ve Kastamonu'da daha şiddetli olması beklenen yağışlar için yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:


“Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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