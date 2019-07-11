Samsun'da göl ve göletlere 120 bin adet yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun'da 10 adet göl ve gölete toplam 120 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, su ürünleri kaynaklarının korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanarak gelecek nesillere miras olarak bırakılması, deniz ve iç suların su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla, Samsun'da bulunan 10 adet göl ve gölete toplam 120 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

“Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması ancak kurallara bağlı avcılık ile mümkün olur”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, projenin, su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarda yürütüldüğünü söyledi. Göl ve göletlere bırakılan balık yavrularının ağırlığının ortalama 4-5 gram olduğunu ifade eden Ay, “Yavrular birkaç yıl içerisinde asgari avlanabilir büyüklüğe ulaşacak. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması ancak kurallara bağlı avcılık ile mümkün olur. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve balıklara en az bir kez üremelerine imkanı tanınmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz ediyor” dedi.