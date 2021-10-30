Samsun'da gün doğumu

Samsun'da objektiflere yansıyan gün doğumu görenleri hayran bıraktı.

Günün ilk saatlerinde dağların arasından kendisini gösteren güneş, görsel bir şölen ile güne uyananları selamladı. Kızıl rengi ile tüm güzelliğini gözler önüne seren ve Samsun'un Bafra ilçesi ile Alaçam ilçesi arasında kalan mevkide dağların arasından doğan güneş, doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneşin dağların arasından kendini göstermesiyle etrafı aydınlatan günün ilk ışıkları, doğanın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

Güneşin doğuşunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına çekerek, bu eşsiz doğa manzarasının tadını çıkardı.