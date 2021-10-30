İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da gün doğumu

Samsun’da objektiflere yansıyan gün doğumu görenleri hayran bıraktı.

Samsun'da objektiflere yansıyan gün doğumu görenleri hayran bıraktı.


Günün ilk saatlerinde dağların arasından kendisini gösteren güneş, görsel bir şölen ile güne uyananları selamladı. Kızıl rengi ile tüm güzelliğini gözler önüne seren ve Samsun'un Bafra ilçesi ile Alaçam ilçesi arasında kalan mevkide dağların arasından doğan güneş, doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneşin dağların arasından kendini göstermesiyle etrafı aydınlatan günün ilk ışıkları, doğanın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.


Güneşin doğuşunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına çekerek, bu eşsiz doğa manzarasının tadını çıkardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.