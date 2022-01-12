Samsun'da “Günebakan Okullar Projesi” ile okullar arası gönül köprüleri kuruluyor.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm eğitim kurumlarında yaşatmak, okullarda birlikte hareket etme bilincini pekiştirip eğitime yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla oluşturulan “Günebakan Okullar Projesi”, Samsun'daki bin 36 okulda aynı anda uygulanmaya başlandı.

Projede planlanan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, öğrencilerin ideal kişilik ve davranış özellikleri kazanmasına yardımcı olurken kurumlar arası oluşacak dayanışma ve kardeşlik bağı sayesinde de sorunların daha kolay çözüme kavuşması hedefleniyor. 26 Kasım 2021'de valilik onayı ile başlayan projede kardeş okul eşleştirmeleri 10 Ocak Pazartesi günü tamamlandı. Okul yöneticileri projenin internet sayfasından kardeş okul eşleştirmelerini öğrenerek belirtilen iş takvimi doğrultusunda kardeş okulların yapacakları çalışmaları bu sistem üzerinden yürütecek. Proje kapsamında; kitap okuma çalışmaları, çevreye duyarlılık faaliyetleri, huzurevi ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetleri, sera ve bahçe çalışmaları, akıl ve zekâ oyunları, satranç turnuvaları, geleneksel çocuk oyunları, futbol, voleybol, basketbol maçları, kodlama etkinlikleri, sinema ve tiyatro etkinlikleri gibi birçok alanda kardeş okullar birbirleriyle etkileşim halinde olacak.

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçların yanı sıra manevi değerler gözetilerek hazırlanan “Günebakan Okullar Projesi” hem Samsun hem de tüm Türkiye için adından çok bahsettirecek güçlü bir proje olarak önümüzdeki günlerde faaliyetlerine devam edecek.