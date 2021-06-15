Samsun'da günlük aşı rekoru kırıldı

Samsun'da yeni yaş ve meslek gruplarının sıralamaya eklenmesiyle aşı randevularında artış yaşandı. Dün ilk kez 10 bin doz aşı rakamına ulaşarak, günlük aşı rekoru kırıldı. Bu sabah ise halkımızın yoğun ilgisi nedeniyle 30 dakikada 1000 aşı rakamına ulaşarak güne yeni bir rekorla başlandı. Günlük aşı kapasitesi ise bugün itibariyle 21 bine yükseltildi.

Samsun'da şu ana kadar 382 bin 740'ı birinci doz, 272 bin 714'ü ikinci doz olmak üzere toplamda 655 bin 154 doz aşı uygulandı. Pandeminin ildeki seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde, her geçen gün aşı sıralamasına yeni gruplar ekleniyor, aşılanacak vatandaşlarımızın yaş sınırı sürekli düşüyor. Bugün itibariyle 40 yaş üstü vatandaşlarımızdan sonra tüm SGK'lı çalışanlarımız da aşı olma hakkını elde etti. İlimizde aşı olma hakkını elde eden vatandaşlarımızın sayısı 780 bine yaklaştı. Aşı gruplarındaki bu artışın ve geçtiğimiz hafta Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla başlattığımız aşı seferberliğinin sonuçlarını bugün itibariyle görmeye başladık. Yeni yaş ve meslek gruplarının sıralamaya eklenmesiyle aşı randevularımızda bir artış gözlemliyoruz” dedi.

Aşılamada yaşanan artışı paylaşan Müdür Oruç, “Dün ilk kez 10 bin aşı barajını geçerek, günlük aşı rekorumuzu kırdık. Bu sabah halkımızın yoğun ilgisi nedeniyle 30 dakikada 1000 aşı rakamına ulaşarak güne yeni bir rekorla başladık. Günlük aşı kapasitemizi bugün itibariyle 21 bine yükselttik. İlimizde yapılan toplam aşı sayısı 650 bini geçti, ikinci doz aşısı yapılan vatandaş sayımız süratle 300 bine doğru ilerliyor. Bu başarıdan dolayı, özveriyle çalışan aşı ekiplerimize ve aşıya ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. En çok sayıda aşıya, ne kadar kısa zamanda ulaşırsak, il olarak hedeflenen bağışıklık düzeyine o kadar hızlı ulaşabiliriz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı, aşının bize kattığı güce ortak olmaya ve Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 400'ün üzerinde aşı noktasında, aşılarını yaptırmaya, bu zorlu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.