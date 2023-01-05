Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 55 AHF 531 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan Hamide V., Mustafa S. ve Sündüz S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.