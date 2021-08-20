İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkii çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kaynak idaresindeki 55 AFR 515 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp savrularak yol ortasında devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Kaynak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.