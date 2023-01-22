Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal G. (26) idaresindeki 55 HZ 801 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüj taşına ve ardından da çam ağacına çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü Celal G. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.