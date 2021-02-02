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Samsun'da hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Badırlı Köprüsü yanı çevre yolu üzerindeki saat 11.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sarı idaresindeki 05 ES 244 plakalı hafif ticari araç önünde seyir eden Sebahattin Şentürk yönetimindeki 55 AEJ 874 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan Seher Sarı (65), 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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