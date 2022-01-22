Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Mustafa A. idaresindeki 52 FN 164 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkartılan Hasan K., 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.