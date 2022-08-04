İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Nuri S. idaresindeki 52 EZ 056 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan Ayşe S. ile Zümra S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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