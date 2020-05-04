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Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunay Bilecik idaresindeki 55 SR 312 plakalı hafif ticari araç önüne seyir eden Zekai Taşdelen yönetimindeki 34 BKL 243 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç refüjdeki bankete çarptı. Kazada yaralan araç sürücüsü Tunay Bilecik ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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