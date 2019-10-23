Samsun'da halk kültürü araştırılıyor

Samsun'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Halk Kültürü konulu alan araştırmaları başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce her yıl planlanan program çerçevesinde çeşitli illerde halk kültürü alan araştırmaları gerçekleştiriliyor. Araştırmalarda elde edilen bilgi ve belgeler, bakanlık bünyesindeki Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılıyor. Bu kapsamda, Genel Müdürlük tarafından araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen folklor araştırmacıları Müfit Ozan Özdemir, Sermil Canik, Uğur Demir, Betül Arslan, Yılgın Demir Dalar, Sezai Yeşil, Suzan Bingöl ve Hünkar Kayhan Özdemir'den oluşan 8 kişilik bir ekip, Samsun'a ait kültürel değerlerin tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve elde edilen belgelerin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılması amacıyla 17 Ekim 2019 tarihinde bir halk kültürü alan araştırması başlattı. 9 gün sürecek olan ve 25 Ekim 2019 tarihinde tamamlanması düşünülen alan araştırmasında, Samsun'a bağlı Çarşamba, Ladik, Havza, Bafra, Asarcık, Alaçam, Vezirköprü, İlkadım ve Yakakent ilçelerindeki bazı yerleşim yerlerinde, hayatın dönüm noktaları adı verilen doğum, evlenme ve ölüm gelenekleri, geleneksel el sanatları, geleneksel giyim ve süslenme, çocuk oyunları ve oyuncakları, yöresel mutfak kültürü ve halk mimarisi konularında derleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce planlanan, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Koordinasyonu ile yürütülen Samsun folklor alan araştırmaları, ilçe belediyeleri, ilgili kaymakamlıklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin teknik desteğiyle sürdürülüyor.