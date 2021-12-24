Samsun'da hatırlatma dozuna yoğun talep: 4 günde 40 bin aşı

Dr. Zülkif Dağlı, son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşın hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerine başvurduğunu açıklayarak, “Bu, şehrimiz adına çok sevindirici bir durum” dedi.

Samsun'da yürütülen aşı uygulaması ve son veriler hakkında bilgi veren Vali Zülkif Dağlı, “Sağlık Bakanlığımızın hatırlatma dozu bekleme süresini 6 aydan 3 aya düşüren kararından sonra Samsun'da hatırlatma dozuna büyük bir ilgi oluştu. Aşı gönüllüsü vatandaşlarımız, yeniden aşı merkezlerimize akın etmeye başladı. Bu ilginin sonucunda son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşımız hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvuru yaptı. Bu başvurular sonrası hafta sonları 500'e kadar düşen aşı sayımız 5 binlere; hafta içi 2 binin altına düşen aşı sayımız ise 10 binin üzerine çıktı. Bu, şehrimiz adına çok sevindirici bir durum” diye konuştu.

“Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi omicron varyantı hızlı bir bulaşma gücüne sahip ve bu varyant henüz Samsun'a gelmeden şehrimizi koruyabilmemiz için aşı sayımızı artırmamız ve hatırlatma dozlarımızı yaptırmamız gerekiyor” diyen Vali Dağlı, şunları söyledi:

“Görüştüğümüz birçok Samsunluya, neden aşınızı yaptırmıyorsunuz diye sorduğumuzda, ‘Yerli aşıyı bekliyoruz, bizim aşımız gelirse kesinlikle aşımızı yaptıracağız' yanıtını alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu isteğinin yerine gelmesine sayılı günler kaldı. Türkiye, kendi kovid aşısını üreten 9 ülkeden biri olarak Turkovac aşısının ülke içinde dağıtımına başlıyor. İlimizde zaten artmakta olan bir aşı talebi söz konusu. Aşı konusunda talep ve ürün noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bakanlığımız tarafından aşı lojistiği düzenli olarak sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde yerli ve millî aşımız Turkovac'ın da devreye girmesiyle şehrimizde aşıya olan talep daha da artacaktır. Bu muhtemel talebi karşılamak için aşı odalarımızı ve aşılamada görev alacak personel sayılarımızı artırıyoruz. Sağlık personelimiz yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın, aşı hakkı geldiğinde aşısını yaptırmasının önemine dikkat çekerek kendi aşımızın bize kattığı güçle koronanın şehrimizin ve tüm ülkemizin gündeminden çıkmasını diliyorum.”