Samsun'da havalar ısınıyor

Mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava Samsun'u terk ediyor. Hava sıcaklığının ay sonunda 25 dereceyi görmesi, özlenen baharın ise nisan ayında kendini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanlarına göre hava sıcaklıkları artmaya başlıyor. Son tahminlere göre yarın en yüksek 16 derece sıcaklık bekleniyor. 28 Mart'ta ise sıcaklığın tekrar 12 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Hastaya salı günüden itibarense sıcaklıkta artış var. Tahminlere göre 29 Mart'ta 19 derece, 30'unda 18 derece ve 31'inde en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Bu dönemde etkili yağış beklenmiyor. Yalnız 30 Mart Çarşamba günü yağmur olabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar deniz suyu sıcaklığının şu an 8 derece olduğunu, bu nedenle sıcaklık artışlarının iç kesimlerde sahillere göre daha fazla hissedilebileceğini belirtti. Beklenen bahar havasının ise nisan başından itibaren hissedilmeye başlanacağı kaydedildi.