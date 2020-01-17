Samsun'da hayvancılık sektörü değerlendirildi

SAMSUN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Bulut, Samsun'daki hayvancılık faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Hayvancılık Sektörel Değerlendirme Toplantısı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapıldı. Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Müdür Yardımcısı Erol Bulut, toplantı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'dan bilgi aldı.

İl Müdürlüğü görevine yeni başlaması münasebetiyle İbrahim Sağlam'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Erol Bulut, il müdürlüğü toplantı salonunda yapılan paydaş toplantısında, bakanlığın çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Toplantı sonunda Genel Müdür Yardımcısı Bulut, Samsun'daki hayvancılığın durumu ile ilgili sektör temsilcilerinden bilgi alarak, bakanlığın hayvancılık desteklemeleri, üretim ve pazarlama sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Konu ile ilgili olarak konuşan İbrahim Sağlam, “İlimizdeki hayvancılık faaliyetlerinin daha ileri seviyelere getirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda ayrıca hayvancılık sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldı. Samsun'da hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretici ve yetiştirici birlikleri ile yapılan Sektörel Değerlendirme Toplantısı'na ayrıca Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Samsun ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Alaçam Süt Üreticileri Birliği, Bafra Süt Üreticileri Birliği, Havza Süt Üreticileri Birliği, Ladik – Kavak Süt Üreticileri Birliği, Terme Süt Üreticileri Birliği, Vezirköprü Süt Üreticileri Birlik Başkanları ve birlik çalışanları ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü personeli katılım sağladı.