Samsun'da her insan için bir fidan dikilecek

Samsun'da her yıl 1 milyon 300 bin fidan olmak üzere, 3 yılda toplam 4 milyon fidan dikilecek. Ağaçlardan elde edilecek gelir ise yöre halkına kalacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. Mecliste 41 gündem maddesi oylanarak komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri arasında olan "Her Fidan Bir İnsan" projesi de komisyonda görüşülecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Fidanlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje; Samsun Valiliği, kaymakamlıklar, Samsun İŞKUR, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Samsun İşletme Müdürlükleri, ilçe belediye başkanlıkları işbirliği ile hazırlandı. 17 ilçesi dahil olmak üzere her yıl Samsun nüfusu kadar fidan dikilerek proje süresi olan 3 yılda 4 milyon fidan dikimi hedefleniyor. Projenin yapılmasındaki amaç ise toprak özellikleri ile hava şartları göz önüne alınarak; erozyonu önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, gelir getirici ağaç türlerine öncelik verilerek üretimi artırıp köye dönüşü teşvik etmek, sürdürülebilir çevre ve orman yapısını güçlendirmeyi sağlamak. Proje boyunca İŞKUR tarafından geçici eleman temini yapılarak, zaman içerinde ağaçlardan elde edilecek ürünlerden sağlanacak gelir ise köy halkına verilecek.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, "Proje Avrupa Birliği fonları kullanılarak yapılacak. Bu projede ortaklarımız da var. 3 yıl sürecek bir proje. Proje tamamlandıktan sonra fidanların nerelere dikileceği proje ortakları ile karar verilecek" dedi.