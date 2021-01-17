İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı

Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi, merada otlayan 2 ineği çalarak kayıplara karıştı.

Samsun'da kimliği belirsiz 2 kişi, merada otlayan 2 ineği çalarak kayıplara karıştı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yukarıesenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi, merada otlayan Mehmet Köse'ye ait 2 adet ineği çaldı. Hırsızları fark eden mahalle sakinleri kovalamaca sonucu ellerinden kaçırdılar. Çalınan ineklerin yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Mehmet Köse, Kızılot Jandarma Karakoluna şikayette bulundu.


Aynı mahallede bir süre önce de yine büyükbaş hayvan hırsızlığı yaşandığı öğrenildi. Mahalle sakinleri kendi hayvanlarının da çalınması endişesi yaşadıklarını belirterek, hırsızların biran önce yakalanmasına istediler.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.