Samsun'da hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen O.Ç.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.