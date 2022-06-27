İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı

Samsun’da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir inşaat malzemesi satan iş yerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlarında getirdikleri araçla inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen C.K., S.K. ve T.Y., Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.