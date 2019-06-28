Samsun'da ihracat arttı

2019 Mayıs ayı itibarıyla Samsun'dan 69 milyon dolar değerinde ihracat ve 79,3 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (42,9 milyon dolar) yüzde 61,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "Samsun Dış Ticareti 2019 Mayıs” konusunda bilgilendirme yaptı.

İhracat yüzde 61,1, ithalat yüzde 24 arttı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 Mayıs ayı itibarıyla Samsun'dan 69 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (42,9 milyon dolar) yüzde 61,1 arttı. 2019 Mayıs ayı itibarıyla Samsun'da 79,3 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (64 milyon dolar) yüzde 24 arttı.

En fazla ihracat Suudi Arabistan'a gerçekleştirildi

Samsun'da 2019 Mayıs ayında en fazla ihracat 20,3 milyon dolar ile Suudi Arabistan'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 8,3 milyon dolar ile Hollanda ve 3,5 milyon dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat Rusya'dan gerçekleştirildi

2019 Mayıs ayında en fazla ithalat 18,4 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 14,3 milyon dolar ile Danimarka ve 12,9 milyon dolar Belçika izledi.

İhracatta en fazla pay demir çeliğe ait

2019 Mayıs ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 21,7 milyon dolar değeri ile demir çeliğe ait. Bu değeri 9,5 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, 6,4 milyon dolar ile kauçuk ve kauçuktan eşya izledi.

İthalatta en fazla pay demir ve çeliğe ait

2019 Mayıs ayında Samsun'dan yapılan ithalat içerisinde en büyük pay 44,5 milyon dolar değeri ile demir ve çeliğe ait. Bu değeri 10,6 milyon dolar hububat, 5,9 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izledi.