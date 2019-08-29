Samsun'da ihracat ithalata fark attı

Samsun'da geçen Temmuz ayında ihracat yüzde 40,6, ithalat ise yüzde 5,3 arttı. Samsunda en fazla ihracat 8,1 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirilirken, en fazla ithalat ise 31,8 milyon dolar ile Rusya'dan yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)Samsun Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 Temmuz ayı itibariyle Samsunda 60,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre 42,9 milyon dolar(yüzde 40,6) arttı. İthalatta ise Temmuz ayı itibarıyla Samsun'da 85, 6 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken, ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre 81,3 milyon dolar (yüzde 5,3) arttı.

İhracatta ve ithalatta en büyük pay demir ve çeliğin

Samsun'da yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 10, 8 milyon dolar değeri ile demir ve çeliğe ait. Bu değeri 8,9 milyon değer ile değirmencilik ürünleri, 6,2 milyon değer ile kauçuk ve kauçuktan eşya izliyor. Samsun'un Temmuz ayı itibari ile ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ise ilk sırada 41,4 milyon değer ile demir çeliğe ilk sırada yer alıyor. Bu değeri 18,6 milyon dolar ile hububat 6,7 milyon dolar ile gıda sanayisi kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izliyor.

En fazla ithalat Rusya'dan, en fazla ihracat ise Hollanda'ya

Samsun'da 2019 yılının Temmuz ayında en fazla ithalat 31,8 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 13,1 milyon dolar ile Belçika ve 11,2 milyon dolar ile Danimarka izledi. İhracat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırada 8 ,1 milyon dolar ile Hollanda yer alıyor. Hollanda'yı 7,8 milyon dolar ile Etiyopya ve 3, 8 milyon dolar ile Almanya takip ediyor.

Türkiye'ye bakıldığında ise ihracat 2019 yılının Temmuz ayında 2018'in aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar ithalat ise yüzde 8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Rusya'dan yapılan ithalatı 2019 yılı Temmuz ayı içerinde 2 milyar 90 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 324 milyon dolar ile Amerika izledi. İhracatta ise 1 milyar 379 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken bu ülkeleri 1 milyar 91 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak 741 milyon dolar ile Fransa takip etti.