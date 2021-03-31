Samsun'da ihracat ve ithalat arttı

Türkiye'de Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 9,4 arttı. Samsun'da ise ihracat yüzde 27,7, ithalat da yüzde 39 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklamaya göre ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da 2021 yılı Şubat ayında ihracat 73,8 milyon dolar, ithalat 81,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,7, ithalat ise yüzde 39 arttı.