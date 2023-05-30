Samsun'da ihracat ve ithalat azaldı

Samsun'da 2023 Nisan ayında 95,1 milyon dolar ihracat, 137,5 milyon dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da ise nisan ayında ihracat 95,1 milyon dolar, ithalat 137,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Samsun'da 2023 Mart ayında 117,4 milyon dolar ihracat, 149,6 milyon dolar da ithalat yapılmıştı.

Bölge illeri

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tokat'ta nisan ayında ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 1,6 milyon dolar, Çorum'da ihracat 107,3 milyon dolar, ithalat 163,3 milyon dolar, Amasya'da ihracat 14,9 milyon dolar, ithalat 3,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.