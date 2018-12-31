Samsun'da ihracat yüzde 135,9 arttı, ithalat yüzde 21,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 Kasım ayında Samsun'dan 97,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (41,4 milyon dolar) yüzde 135,9 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun İli Dış Ticareti 2018 Kasım" ayı rakamlarını açıkladı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2018 Kasım ayında Samsun'dan 97,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (41,4 milyon dolar) yüzde 135,9 arttı. 2018 Kasım ayı itibarıyla Samsun'da 60,7 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (77,3 milyon dolar) yüzde 21,4 azaldı. Ülkemizde ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun ilinde en fazla ihracat Tunus'a gerçekleştirildi

Samsun'dan 2018 Kasım ayında en fazla ihracat 24,4 milyon dolar ile Tunus'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 17,9 milyon dolar ile Sri Lanka ve 7,9 milyon dolar ile Fas izledi. Türkiye'de; Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Kasım ayında 1 milyar 430 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 871 milyon dolar ile İtalya ve 855 milyon dolar ile Irak takip etti.

Samsun'da en fazla ithalat Rusya'dan gerçekleştirildi

2018 Kasım ayında en fazla ithalat 24,3 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 13,4 milyon dolar ile ABD ve 10,5 milyon dolar Danimarka izledi. Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Kasım ayında 1 milyar 756 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 391 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.

Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay demir-çeliğe ait

2018 Kasım ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 50,5 milyon dolar değeri ile demir-çeliğe ait. Bu değeri 6,5 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya, 6,3 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni izlemektedir. Samsun'dan yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ilk sırada demir-çeliğe yer almaktadır. 2018 Kasım ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 24,8 milyon dolar değeri ile demir-çeliğe aittir. Bu değeri 14,1 milyon dolar ile hububat, 8,2 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar izlemektedir" denildi.