Samsun'da iki aracın karıştığı kaza kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'da iki aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yanmaya başlayan aracı ise esnaf yangın söndürme tüpü ile müdahale edip söndürdü.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Danış idaresindeki 55 ABC 16 Ford marka kapalı kasa kamyonet ile Atilla Çağdaş yönetimindeki 55 BH 345 plakalı Transporter minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta bir iş yerinin bahçe duvarına çarpıp duvarı yıktı. Kazada araç sürücüleri Atilla Çağdaş ile Emirhan Danış yaralandı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Atilla Çağdaş özel bir hastaneye, Emirhan Danış ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yanmaya başlayan 55 ABC 16 plakalı araca esnaf tarafından yangın söndürme tüpü ile müdahale edilerek araç yanmaktan kurtarıldı.

Kazaya yardıma koşan ve yanan araca yangın tüpü ile müdahale eden Tuncay Bulut, "Kaza sesini duyunca yardıma koştuk. Sürücülerden birinin durumu ağırdı. Ambulansa haber verdik. Araçtan duman çıkmaya başladı. Yangın tüpleriyle müdahale ettik, söndürdük. Üzücü bir kazaydı" dedi.

Kaza anı ve esnafın yangın söndürme tüpü ile müdahalesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.