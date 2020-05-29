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Samsun'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kimliği bilinmeyen plakasız bir motosiklet, Harun G.(26) idaresindeki 55 DU 331 plakalı motosiklete çarptı. Kimliği belirsiz sürücü ehliyetinin bulunmadığı ve motosikletinin plakasının olmadığını söyleyerek kaza yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Harun G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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