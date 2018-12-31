Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Haydar Bikeç (61) idaresindeki otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Haydar Bikeç, 112 acil servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bikeç daha sonra yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MHP Samsun İl ve Çarşamba İlçe Teşkilatlarında daha önce görev yaptığı öğrenilen Haydar Bikeç, Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.