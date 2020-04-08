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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Metin idaresindeki 55 AFB 31 otomobil, Kadir Elipek yönetimindeki 55 AAR 942 plakalı otomobile yandan çarptı. Her iki araçta yoldan çıkarak raylı sistem yoluna savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Elipek, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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