İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ayrancı idaresindeki 06 DZC 71 plakalı otomobil, önünde seyir eden Mustafa Özen yönetimindeki 55 AN 890 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Seyhan Özen, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.