Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ayrancı idaresindeki 06 DZC 71 plakalı otomobil, önünde seyir eden Mustafa Özen yönetimindeki 55 AN 890 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Seyhan Özen, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.