İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ortahisar idaresindeki 55 LL 085 plakalı otomobil ile Salih Gündoğdu yönetimindeki 55 AFF 558 otomobil çarpıştı. Kazada, Hanım Ortahisar yaralandı. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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