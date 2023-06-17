Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop Karayolu Dereköy mevkiiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kaya idaresindeki 55 AGN 539 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp refüjden karşı şeride geçerek Furkan Kaçmaz yönetimindeki 55 DG 629 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Emre Kaya ve Furkan Kaçmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.