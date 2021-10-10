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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Cemal Ş.'nin kullandığı 55 BP 673 plakalı otomobili ile Hüseyinbeyli istikametinden ana yola çıkan Turan G. idaresindeki 55 JR 807 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Turan G. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada diğer sürücü Cemal Ş., otomobilde yolcu olan Dilek Ş., Melike Ş., Cemile A. ve Sude Ö. de yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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